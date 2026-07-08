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JF-Exklusiv: Eineinhalb Jahre nach Assad-Sturz – Wie viele Syrer gelten noch als schutzberechtigt?

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JF-Exklusiv: Eineinhalb Jahre nach Assad-Sturz – Wie viele Syrer gelten noch als schutzberechtigt?

Das Bild zeigt feiernde Syrer in Berlin.
Das Bild zeigt feiernde Syrer in Berlin.
Syrer feiern den ersten Jahrestag des Sturzes von Baschar al-Assad in Berlin: Überwiegende Mehrheit erhält weiterhin Schutzstatus. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
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Eineinhalb Jahre nach Assad-Sturz – Wie viele Syrer gelten noch als schutzberechtigt?

Assad ist Geschichte, tausende Syrer feierten den Machtwechsel auf deutschen Straßen. Was bedeutet das für deren Schutzstatus? Werden Asylverfahren seitdem anders entschieden? Der JF liegen exklusive Zahlen vor.

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Syrer feiern den ersten Jahrestag des Sturzes von Baschar al-Assad in Berlin: Überwiegende Mehrheit erhält weiterhin Schutzstatus. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
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