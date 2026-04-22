„Pädagogik für den Sozialismus“: Wie ein linker Verband in die Schulen eindringt

Der Pornoskandal an einer sächsischen Schule lenkt den Blick auf eine Jugendorganisation, die schon länger mit „Projekttagen“ auf Schüler losgelassen wird. JF-Recherchen zeigen, welche Ideologie dabei die Klassenräume erobert – und wer das Ganze finanziert.