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„Die Falken“: „Pädagogik für den Sozialismus“: Wie ein linker Verband in die Schulen eindringt

„Die Falken“: „Pädagogik für den Sozialismus“: Wie ein linker Verband in die Schulen eindringt

„Die Falken“: „Pädagogik für den Sozialismus“: Wie ein linker Verband in die Schulen eindringt

Das KI-generierte Bild soll einen Auftritt von Vertretern der Jugendorganisation „Die Falken“ in einer Grundschule symbolisieren. Der Verband will den Sozialismus errichten.
Das KI-generierte Bild soll einen Auftritt von Vertretern der Jugendorganisation „Die Falken“ in einer Grundschule symbolisieren. Der Verband will den Sozialismus errichten.
„Respekt, Toleranz, Akzeptanz“: Indoktrinieren Vertreter der Falken Berliner Grundschüler? Foto: KI (die abgebildete Szene ist vollständig künstlich generiert)
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„Pädagogik für den Sozialismus“: Wie ein linker Verband in die Schulen eindringt

Der Pornoskandal an einer sächsischen Schule lenkt den Blick auf eine Jugendorganisation, die schon länger mit „Projekttagen“ auf Schüler losgelassen wird. JF-Recherchen zeigen, welche Ideologie dabei die Klassenräume erobert – und wer das Ganze finanziert.

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