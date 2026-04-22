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Lage an Schulen: Wir dürfen uns nicht an den Skandal gewöhnen

Lage an Schulen: Wir dürfen uns nicht an den Skandal gewöhnen

Lage an Schulen: Wir dürfen uns nicht an den Skandal gewöhnen

Staatlich geförderte Indoktrination von Schülern ist ein Skandal.
Staatlich geförderte Indoktrination von Schülern ist ein Skandal.
Indoktrination an Schulen: Haben wir uns mit skandalösen Zuständen abgefunden? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jockel Finck (KI-verändert)
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Wir dürfen uns nicht an den Skandal gewöhnen

Eine Organisation trimmt Kinder auf Sozialismus, infiziert sie mit der Gender-Ideologie – und wird dafür an Schulen geholt und auch noch üppig staatlich finanziert. Wie weit ist die Gesellschaft abgerutscht, dass sie das längst als normal empfindet? Ein Kommentar.

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