Wir dürfen uns nicht an den Skandal gewöhnen

Indoktrination an Schulen: Haben wir uns mit skandalösen Zuständen abgefunden? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jockel Finck (KI-verändert)

Eine Organisation trimmt Kinder auf Sozialismus, infiziert sie mit der Gender-Ideologie – und wird dafür an Schulen geholt und auch noch üppig staatlich finanziert. Wie weit ist die Gesellschaft abgerutscht, dass sie das längst als normal empfindet? Ein Kommentar.