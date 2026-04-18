Linke NGOs raus aus den Schulen? Stimmen Sie jetzt ab

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Die JUNGE FREIHEIT hat den Skandal um Pornos an einer Vorzeigeschule in Sachsen aufgedeckt – jetzt sind Sie gefragt: Sollen politisch nicht neutrale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) weiterhin Zugang zu Schulen haben? Stimmen Sie in unserer Frage der Woche darüber ab.

Hintergrund ist ein Vorfall an der Oberschule Schleife, bei dem zwei externe Projektleiterinnen im Rahmen eines theaterpädagogischen Angebots eine neunte Klasse betreuten. Dabei sollen Schüler mit pornographischen Inhalten konfrontiert worden sein.

NGOs in der Schule?

Nach Beschwerden von Eltern wurde das Projekt noch am ersten Tag abgebrochen. Die Schule kündigte den beiden Frauen, mehrere Eltern erstatteten Anzeige. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen zwei erwachsene Tatverdächtige. Gefördert wurde das Projekt unter anderem von der Amadeu Antonio Stiftung, die ihre Unterstützung nach Bekanntwerden des Vorfalls stoppte. Auch Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) forderte eine umfassende Aufklärung.

Der Fall hat eine breitere Debatte ausgelöst über den Einfluss externer Akteure im Schulunterricht und die Frage politischer Neutralität. Mit unserer Umfrage wollen wir Sie nun direkt in diese Diskussion einbeziehen. (rr)