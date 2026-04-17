Grüne regen sich am ehesten wegen anderer Meinungen auf

Anzeige

ALLENSBACH. Anhänger der Grünen geben am häufigsten an, sich aufzuregen, wenn jemand eine andere Meinung als sie vertritt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach hervor, die im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchgeführt wurde.

Demnach sagten 28 Prozent der Grünen-Anhänger aus, dass dies bei ihnen der Fall sei. Auf Platz zwei folgen Anhänger der AfD (24 Prozent), danach solche der Linken (22 Prozent). Anhänger der Union liegen auf Platz vier (19 Prozent), Anhänger der SPD auf Platz fünf (18 Prozent). In der Gesamtbevölkerung gaben 21 Prozent der Befragten an, sich aufzuregen, wenn jemand eine andere Meinung vertritt als sie.

Sprachlosigkeit im privaten Umfeld

Eine Korrelation gibt es auch mit der Höhe des Bildungsabschlusses. Laut FAZ zeigen sich Personen mit höheren Abschlüssen intoleranter als solche mit einfacher oder mittlerer Schulbildung.

Unterdessen geben 39 Prozent zu, dass es ihnen in persönlichen Gesprächen manchmal schwerfalle, geduldig zuzuhören und die eigene Meinung zurückzuhalten. 17 Prozent erklärten, sie unterbrächen andere öfter, wenn sie etwas sagen wollen. Drei von zehn äußern sich gerne in Freundes- und Bekanntenrunden. Ebenso viele tun das nicht.



Die Umfrage zeigt auch, dass politische Sprachlosigkeit bei vielen im engeren privaten Umfeld eine Rolle spielt. So sagen 57 Prozent, es gebe es in ihrem Familien- oder Freundeskreis Personen, mit denen es keinen Sinn mache, über politische Themen zu sprechen. Ein Drittel verneint diese Frage. (ser)