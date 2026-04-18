Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kita-Pflicht: Grün-Schwarz will noch mehr Lufthoheit über den Kinderbetten

Kita-Pflicht: Grün-Schwarz will noch mehr Lufthoheit über den Kinderbetten

Kita-Pflicht: Grün-Schwarz will noch mehr Lufthoheit über den Kinderbetten

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wollen noch mehr Kinder in Kitas unterbringen.
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wollen noch mehr Kinder in Kitas unterbringen.
Grünen-Spitzenkandidat Özdemir, CDU-Chef Hagel: Kinder staatlich betreuen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium Kita-Pflicht
 

Grün-Schwarz will noch mehr Lufthoheit über den Kinderbetten

In Baden-Württemberg wollen Grüne und Christdemokraten Eltern verpflichten, ihre Kinder vor der Schule in eine Betreuungseinrichtung zu schicken. Dabei besucht schon jetzt fast jedes Kind einen Kindergarten – und die Probleme werden trotzdem nicht kleiner. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir, CDU-Chef Hagel: Kinder staatlich betreuen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles