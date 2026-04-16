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Pornos im Schulunterricht: Schleife ist kein Einzelfall

Pornos im Schulunterricht: Schleife ist kein Einzelfall

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Grundschule (Symbolfoto): Es sind keine Einzelfälle mehr. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
Grundschule (Symbolfoto): Es sind keine Einzelfälle mehr. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
Grundschule (Symbolfoto): Es sind keine Einzelfälle mehr. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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Schleife ist kein Einzelfall

Der „Porno-Skandal“ von Schleife schlägt hohe Wellen. Er wirft ein grelles Licht auf das, was in vielen Schulen Realität ist: Kinder werden durch Pornos und Kondomübungen verstört. Eltern erfahren nur selten davon.

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Grundschule (Symbolfoto): Es sind keine Einzelfälle mehr. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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