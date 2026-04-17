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Nach JF-Recherche: Wie der Schulskandal von Sachsen verharmlost wird

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Porno-Skandal, Sachsen, Falken, Amadeu-Antonio-Stiftung, NGOs
Porno-Skandal, Sachsen, Falken, Amadeu-Antonio-Stiftung, NGOs
Ausschnitte aus den gezeigten Pornos und die „Referenten“. Fotos: ZVG
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Wie der Schulskandal von Sachsen verharmlost wird

Von wegen „Versehen“: Die Indoktrination von Schülern durch Linksextremisten hat längst System. Auch jetzt wird alles versucht, um vom eigentlichen Skandal abzulenken. Doch der Widerstand gegen die skandalösen Exzesse wächst. Ein Kommentar.

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Ausschnitte aus den gezeigten Pornos und die „Referenten“. Fotos: ZVG
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