Das Schulhof-Tribunal für ein AfD-Verbot

Das „Zentrum für politische Schönheit“ lässt im Bus ein fiktives Verhör mit AfD-Chefin Alice Weidel aufführen. Foto: Screenshot WDR

Das linksradikale „Zentrum für politische Schönheit“ nimmt Schulen ins Visier. So soll der Nachwuchs mit entsprechender Propaganda gegen die AfD in Stellung gebracht werden. Dazu steckt man dann eine Weidel-Puppe in den Käfig und inszeniert ein peinliches Verhör.