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Linksextremistische Bus-Tour: Das Schulhof-Tribunal für ein AfD-Verbot

Linksextremistische Bus-Tour: Das Schulhof-Tribunal für ein AfD-Verbot

Linksextremistische Bus-Tour: Das Schulhof-Tribunal für ein AfD-Verbot

Das „Zentrum für politische Schönheit“ lässt im Bus ein fiktives Verhör mit AfD-Chefin Alice Weidel aufführen. Foto: Screenshot WDR
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Das Schulhof-Tribunal für ein AfD-Verbot

Das linksradikale „Zentrum für politische Schönheit“ nimmt Schulen ins Visier. So soll der Nachwuchs mit entsprechender Propaganda gegen die AfD in Stellung gebracht werden. Dazu steckt man dann eine Weidel-Puppe in den Käfig und inszeniert ein peinliches Verhör.

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Das „Zentrum für politische Schönheit“ lässt im Bus ein fiktives Verhör mit AfD-Chefin Alice Weidel aufführen. Foto: Screenshot WDR
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