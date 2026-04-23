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JF-Recherche: Krankenkassen: So viel kosten die mitversicherten Türken in der Türkei

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Durch die Krankenkassen-Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bleibt die kostenlose Mitversicherung von türkischen Verwandten in der Türkei unberührt.
Durch die Krankenkassen-Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bleibt die kostenlose Mitversicherung von türkischen Verwandten in der Türkei unberührt.
Durch die Krankenkassen-Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bleibt die kostenlose Mitversicherung von türkischen Verwandten in der Türkei unberührt. Fotos: picture alliance (2) / dts-Agentur & Paul Zinken/dpa
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Krankenkassen: So viel kosten die mitversicherten Türken in der Türkei

Die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern in Krankenkassen soll fallen. Aber: In der Türkei lebende Verwandte sollen davon ausgenommen bleiben. Die JF weiß, wie viele Familien dort davon profitieren – und was das kostet.

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Durch die Krankenkassen-Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bleibt die kostenlose Mitversicherung von türkischen Verwandten in der Türkei unberührt. Fotos: picture alliance (2) / dts-Agentur & Paul Zinken/dpa
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