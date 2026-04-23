Krankenkassen: So viel kosten die mitversicherten Türken in der Türkei

Durch die Krankenkassen-Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bleibt die kostenlose Mitversicherung von türkischen Verwandten in der Türkei unberührt. Fotos: picture alliance (2) / dts-Agentur & Paul Zinken/dpa

Die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern in Krankenkassen soll fallen. Aber: In der Türkei lebende Verwandte sollen davon ausgenommen bleiben. Die JF weiß, wie viele Familien dort davon profitieren – und was das kostet.