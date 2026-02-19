Jetzt kommen Zweifel an Teilnehmerzahl bei Münchner Iran-Demo auf

Anzeige

MÜNCHEN. An der Großdemonstration gegen das iranische Mullah-Regime in München haben offenbar deutlich weniger Menschen teilgenommen als ursprünglich vermutet. Die Polizei München hatte von 250.000 Demonstranten gesprochen. Zahlreiche Medien weltweit, auch die JUNGE FREIHEIT, stützten ihre Berichte auf diese Zahl.

Nun meldet die Süddeutsche Zeitung, an dem Protest am Samstag auf der Theresienwiese hätten tatsächlich maximal 150.000 Personen teilgenommen. Die Zeitung beruft sich auf Fotos und Videos der Veranstaltung, die übertragen auf ein Satellitenbild zeigen würden, daß das Ausmaß der Demonstration einer Fläche von 55.000 bis 65.000 Quadratmeter entsprochen habe.

Zähle man nun die Teilnehmer auf kleineren Bildausschnitten und teile diese Zahl durch die jeweils abgebildete Fläche, ergebe sich ein Wert von 2,3 Personen pro Quadratmeter. Nehme man diese Quote für die gesamte Veranstaltung an, komme man auf eine Gesamtteilnehmerzahl von etwa 125.000 bis 150.000 Menschen.

Statistiker zweifelt Zahl ebenfalls an

Auch der Statistikprofessor an der Universität Leipzig, Stephan Poppe, geht davon aus, daß an der Demo deutlich weniger als 250.000 Personen teilnahmen. Der Mathematiker, der schon lange zur Erfassung der Teilnehmerzahl bei Großveranstaltungen forsche, habe sich das Videomaterial ebenfalls angesehen.

Er komme zu dem Schluß, daß nur dann tatsächlich 250.000 Demonstranten teilgenommen haben können, wenn auf der gemessenen Fläche zwischen vier und fünf Personen pro Quadratmeter standen. Das sei jedoch „ausgeschlossen“, gerade im Winter, wenn die Leute dicke Kleidung trügen und Regenschirme dabeihätten.

Man gehe bei Demonstrationen oft von durchschnittlich eineinhalb Personen pro Quadratmeter aus. Sogar die Rechnung der Süddeutschen hält der Statistikprofessor für eine „robuste, aber eher großzügige Schätzung“.

Polizei hält an Schätzung fest

Die Münchner Polizei wiederum halte die Schätzung vom Wochenende nach wie vor für realistisch. Eine Pressesprecherin wies laut dem Bericht darauf hin, die Zahl stütze sich auf die „polizeiliche Einsatzerfahrung“. Fragen nach der genauen Methodik habe sie unbeantwortet gelassen.

Angemeldet hatte die Demo der exiliranische Verein „The Munich Circle“. Dessen erster Vorstand Farhid Habibi kommentierte die Diskussion um die Teilnehmerzahl: „Da bricht uns kein Zacken aus der Krone.“ Er habe die Veranstaltung für 100.000 Menschen angemeldet. Diese Zahl sei ohnehin ganz offensichtlich übertroffen worden. (dh)