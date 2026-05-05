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Straße von Hormus: USA oder Iran – Wer hat den längeren Atem?

Straße von Hormus: USA oder Iran – Wer hat den längeren Atem?

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Ein US-Kampfjet vor dem Start: Nun blockieren die USA die Straße von Hormus.
Ein US-Kampfjet vor dem Start: Nun blockieren die USA die Straße von Hormus.
Ein US-Kampfjet vor dem Start: Nun blockieren die USA die Straße von Hormus. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
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USA oder Iran – Wer hat den längeren Atem?

Die USA schicken Kriegsschiffe in die Straße von Hormus, um Handelsschiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Teheran lässt sich das nicht gefallen. Während Trump versucht, bei den Verhandlungen die Oberhand zu gewinnen, provoziert der Iran seine Nachbarn in der Region.

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Ein US-Kampfjet vor dem Start: Nun blockieren die USA die Straße von Hormus. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
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