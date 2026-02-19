Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kommt die Mehrwertsteuererhöhung?: Der Griff in die Ladenkasse ist keine Finanzpolitik

Kommt die Mehrwertsteuererhöhung?: Der Griff in die Ladenkasse ist keine Finanzpolitik

Kommt die Mehrwertsteuererhöhung?: Der Griff in die Ladenkasse ist keine Finanzpolitik

Ob Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Politischen Aschermittwoch an andere Dinge als die Erhöhung der Mehrwertsteuer dachte?
Ob Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Politischen Aschermittwoch an andere Dinge als die Erhöhung der Mehrwertsteuer dachte?
Ob Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Politischen Aschermittwoch an andere Dinge als die Erhöhung der Mehrwertsteuer dachte? Foto: picture alliance/dpa | Lukas Barth-Tuttas
JF-Plus Icon Premium Kommt die Mehrwertsteuererhöhung?
 

Der Griff in die Ladenkasse ist keine Finanzpolitik

Die Diskussion über eine höhere Mehrwertsteuer zeigt ein strukturelles Problem der deutschen Finanz- und Haushaltspolitik: Statt den Staat effizienter zu machen, wird reflexartig über neue Belastungen für Bürger und Unternehmen nachgedacht. Deutschland hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem! Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ob Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Politischen Aschermittwoch an andere Dinge als die Erhöhung der Mehrwertsteuer dachte? Foto: picture alliance/dpa | Lukas Barth-Tuttas
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles