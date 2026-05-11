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Platzt die Koalition?: Markus Söder und das nächste schwarz-rote Krisentreffen

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Was führt CSU-Chef Markus Söder (links) im Schilde? Bundeskanzler Friedrich Merz klingt resigniert.
Was führt CSU-Chef Markus Söder (links) im Schilde? Bundeskanzler Friedrich Merz klingt resigniert.
Was führt CSU-Chef Markus Söder (links) im Schilde? Bundeskanzler Friedrich Merz klingt resigniert. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Platzt die Koalition?
 

Markus Söder und das nächste schwarz-rote Krisentreffen

Nach gegenseitigen Angriffen und dem Aus der 1.000-Euro-Prämie geht es im Koalitionsausschuss nun um die Steuerreform. Kommt es zum großen Knall oder gibt die Union klein bei? Und welche Rolle spielt Markus Söder? Eine Analyse.

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Was führt CSU-Chef Markus Söder (links) im Schilde? Bundeskanzler Friedrich Merz klingt resigniert. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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