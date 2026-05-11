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TV-Kritik: „Bald macht die SPD Bekanntschaft mit der Fünf-Prozent-Hürde“

TV-Kritik: „Bald macht die SPD Bekanntschaft mit der Fünf-Prozent-Hürde“

TV-Kritik: „Bald macht die SPD Bekanntschaft mit der Fünf-Prozent-Hürde“

Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) (r.) wird ihre Bundespartei zur Belastung vor der Wahl.
Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) (r.) wird ihre Bundespartei zur Belastung vor der Wahl.
Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) (r.) wird ihre Bundespartei zur Belastung vor der Wahl. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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„Bald macht die SPD Bekanntschaft mit der Fünf-Prozent-Hürde“

Rette sich, wer kann! Bei Caren Miosga rechnet Manuela Schwesig (SPD) radikal mit der eigenen Bundesparteispitze ab, um nicht bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit ihr unterzugehen. Und klammert sich an das „Hirngespinst“ der Brandmauer zur AfD.

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Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) (r.) wird ihre Bundespartei zur Belastung vor der Wahl. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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