In München erwacht die Ampelkoalition wieder zum Leben

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MÜNCHEN. Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und die „Rosa Liste“ haben ihre Sondierungsgespräche für die Bildung einer neuen Koalition im Stadtrat von München abgeschlossen. Die Fraktionen „haben sich gemeinsam darauf verständigt, ihren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Stadtregierung zu empfehlen“, heißt es in einer Mitteilung der Münchner Grünen.

Während der Sondierungsgespräche sollen sich eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre sowie eine tragfähige Schnittmenge in zentralen politischen Fragen gezeigt haben. „Ziel der Verhandlungen ist es, zügig eine stabile und handlungsfähige München-Koalition zu bilden, die die großen Herausforderungen entschlossen angeht und die Stadt in den kommenden Jahren verlässlich gestaltet.“

Ampelkoalition will die Verkehrswende in München vorantreiben

Im März wurde Dominik Krause (Grüne) zum Oberbürgermeister Münchens gewählt. Er gewann gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) die Stichwahl eindeutig (JF berichtete). Die anstehenden Koalitionsgespräche werden von ihm geleitet.

Krause empfand die Sondierungsgespräche als „vertrauensvoll, konstruktiv und vom gemeinsamen Willen getragen“. Die Fraktionen sprachen demnach über „die Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, die Fortsetzung der Verkehrswende sowie die Konsolidierung des städtischen Haushalts“.

Grüne stellen die meisten Sitze im Stadtparlament

Am 11. Mai steht die konstituierende Sitzung des Münchner Stadtrats an. In dieser Sitzung soll Krause als Oberbürgermeister vereidigt werden.

Mit 21 von 80 Sitzen werden die Grünen die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen. Die zweitstärkste Fraktion wird die CSU mit 19 Sitzen. Ihr folgen die SPD (15), die AfD (5), die Linkspartei (5), Volt (4), die FDP (3), die Freien Wähler (2), die ÖDP (2), Die Partei (1), die Rosa Liste (1), die München-Liste (1) und Bündnis Kultur (1).

Zusammen kommt das erweiterte Ampel-Bündnis auf 42 der 80 Sitze. (mas)