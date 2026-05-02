Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Interview: „Die Iraner haben die Wahl“

JF-Interview: „Die Iraner haben die Wahl“

JF-Interview: „Die Iraner haben die Wahl“

Das Bild zeigt Matthew Boyle und Donald Trump. Boyle verteidigt den Irankrieg.
Das Bild zeigt Matthew Boyle und Donald Trump. Boyle verteidigt den Irankrieg.
Der Chef des Washingtoner Breitbart-Büros, Matthew Boyle (links) und US-Präsident Donald Trump: Irankrieg läuft nach Plan, sagt Boyle. Fotos: IMAGO / NurPhoto / IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium JF-Interview
 

„Die Iraner haben die Wahl“

Ist Trump ein unzurechnungsfähiger Irrer, dessen Irankrieg dem eigenen Land schadet? Mitnichten, sagt der Chef des Washingtoner Breitbart-Büros, Matthew Boyle, im Gespräch mit der JF.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Chef des Washingtoner Breitbart-Büros, Matthew Boyle (links) und US-Präsident Donald Trump: Irankrieg läuft nach Plan, sagt Boyle. Fotos: IMAGO / NurPhoto / IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles