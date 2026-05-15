Hessen: Verfassungsschutz nimmt vermehrt Schulen ins Visier

WIESBADEN. Der hessische Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr 166 Termine im Kultusbereich, insbesondere in Schul- und Bildungseinrichtungen durchgeführt. 2024 waren es noch 120 Besuche, 2023 insgesamt 18. Damit hat sich die Zahl dieser Aktionen innerhalb von zwei Jahren mehr als verneunfacht, wie aus der Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht. Zuständig für diese Aktivitäten ist das sogenannte „Kompetenzzentrum Rechtsextremismus“ („Korex“).

Unklar ist, wie viele dieser Außeneinsätze von „Korex“ tatsächlich an Schulen stattfanden. Jedoch schreibt „Korex“ über sich selbst, man wende sich „insbesondere an Schulen“ und biete dabei „Aufklärung, Beratung und Unterstützung“ an. Dazu zählten unter anderem Fortbildungen für Lehrer, Elternabende und auch „Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schülern, die sich möglicherweise im Eingangsstadium einer rechtsextremistischen Radikalisierung befinden“.