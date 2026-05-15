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JF-Reportage: Die Ukraine ist ein Land der Veteranen

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Ein kriegsversehrter Ukrainer lernt mit seiner Prothese wieder laufen. Foto: picture alliance / Anadolu | Diego Herrera Carcedo
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Die Ukraine ist ein Land der Veteranen

Der Krieg verändert die Gesellschaft der Ukraine tiefgreifend. Sie muss sich um ihre Veteranen kümmern. Das bedeutet abseits des Frontalltags eben auch deren medizinische und psychologische Versorgung. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Ferdinand Vogel berichtet aus der Ukraine für die JF.

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