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Ging es um Geld und Karriere?: Geschichte um Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten wird immer bizarrer

Ging es um Geld und Karriere?: Geschichte um Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten wird immer bizarrer

Ging es um Geld und Karriere?: Geschichte um Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten wird immer bizarrer

Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner
Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner
Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Büttner: seltsame Freundschaft. Foto: IMAGO / Michael Bahlo
JF-Plus Icon Premium Ging es um Geld und Karriere?
 

Geschichte um Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten wird immer bizarrer

Nach dem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten werden weitere Details bekannt: Offenbar stieg er kurz vor der Tat mit den 25jährigen Tatverdächtigen in einem Romantikhotel ab – und überwies einem von ihnen auch noch mehrere tausend Euro. Was sagt das über ein mögliches Motiv?

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