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20 Jahre AGG: Im Würgegriff der Antidiskriminierungsindustrie

20 Jahre AGG: Im Würgegriff der Antidiskriminierungsindustrie

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Ein Protestschild auf einer Demonstration gegen die AfD: Mit freundlicher Unterstützung der Antidiskriminierungsindustrie. (Themenbild/Collage)
Ein Protestschild auf einer Demonstration gegen die AfD: Mit freundlicher Unterstützung der Antidiskriminierungsindustrie. (Themenbild/Collage)
Ein Protestschild auf einer Demonstration gegen die AfD: Mit freundlicher Unterstützung der Antidiskriminierungsindustrie. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman
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Im Würgegriff der Antidiskriminierungsindustrie

Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ sollte Diskriminierung bekämpfen, bereitete aber vor allem den Boden für den „Kampf gegen Rechts“. Es ist an der Zeit, es abzuschaffen. Ein Kommentar von Björn Harms.

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Ein Protestschild auf einer Demonstration gegen die AfD: Mit freundlicher Unterstützung der Antidiskriminierungsindustrie. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman
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