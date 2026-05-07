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JF-Faktencheck: So viele Migranten wandern wirklich in die Sozialsysteme ein

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Boot mit Migranten auf dem Mittelmeer und Arbeitsministerin Bärbel Bas: Keine Einwanderung in die Sozialsysteme?
Boot mit Migranten auf dem Mittelmeer und Arbeitsministerin Bärbel Bas: Keine Einwanderung in die Sozialsysteme?
Boot mit Migranten auf dem Mittelmeer und Arbeitsministerin Bärbel Bas: Keine Einwanderung in die Sozialsysteme? Fotos: picture alliance (2) / NurPhoto | Marco Panzetti & dts-Agentur |
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So viele Migranten wandern wirklich in die Sozialsysteme ein

Sobald ein Migrant „Asyl“ sagt, stehen ihm finanzielle und medizinische Leistungen zu. Bas behauptet, es gebe „niemanden“, der ins Sozialsystem einwandert. Die JF weiß, wie viele Millionen Migranten es tatsächlich sind – nicht nur beim Bürgergeld.

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Boot mit Migranten auf dem Mittelmeer und Arbeitsministerin Bärbel Bas: Keine Einwanderung in die Sozialsysteme? Fotos: picture alliance (2) / NurPhoto | Marco Panzetti & dts-Agentur |
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