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Niedrigster Stand seit 1977: Deutschlands Apotheken geht die Puste aus

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Apothekenschließungen sind seit Jahren ein anhaltender Trend (Symbolbild).
Apothekenschließungen sind seit Jahren ein anhaltender Trend (Symbolbild).
Apothekenschließungen sind seit Jahren ein anhaltender Trend (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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Deutschlands Apotheken geht die Puste aus

Das Apothekensterben in der Bundesrepublik schreitet rasant voran. Im März dieses Jahres gab es so wenige wie zuletzt vor knapp 50 Jahren. Hintergrund sind in erster Linie die unzureichende Honorierung durch den Staat und steigende Kosten. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht.

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Apothekenschließungen sind seit Jahren ein anhaltender Trend (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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