Wenn AfD und CDU Hand in Hand gegen „Demokratie leben!“ votieren

Dürfte kritisch auf das Abstimmungsverhalten einiger Parteifreunde schauen: Bundesfamilienministerin Karin Prien. Fotos: picture alliance / epd-bild | Hans Scherhaufer / IMAGO / Hanno Bode

Ein Mecklenburger Kreistag blockiert die weitere Teilnahme an „Demokratie leben!“ Es ist nicht der erste Kreis, der dem oft kritsierten Bundesprogramm den Rücken kehrt. Wie kommt es dazu?