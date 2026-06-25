Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Waren völlig überrascht“: Wenn AfD und CDU Hand in Hand gegen „Demokratie leben!“ votieren

„Waren völlig überrascht“: Wenn AfD und CDU Hand in Hand gegen „Demokratie leben!“ votieren

„Waren völlig überrascht“: Wenn AfD und CDU Hand in Hand gegen „Demokratie leben!“ votieren

Bundesfamilienministerin Karin Prien neben einem Logo von „Demokratie leben!“
Bundesfamilienministerin Karin Prien neben einem Logo von „Demokratie leben!“
Dürfte kritisch auf das Abstimmungsverhalten einiger Parteifreunde schauen: Bundesfamilienministerin Karin Prien. Fotos: picture alliance / epd-bild | Hans Scherhaufer / IMAGO / Hanno Bode
JF-Plus Icon Premium „Waren völlig überrascht“
 

Wenn AfD und CDU Hand in Hand gegen „Demokratie leben!“ votieren

Ein Mecklenburger Kreistag blockiert die weitere Teilnahme an „Demokratie leben!“ Es ist nicht der erste Kreis, der dem oft kritsierten Bundesprogramm den Rücken kehrt. Wie kommt es dazu?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Dürfte kritisch auf das Abstimmungsverhalten einiger Parteifreunde schauen: Bundesfamilienministerin Karin Prien. Fotos: picture alliance / epd-bild | Hans Scherhaufer / IMAGO / Hanno Bode
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles