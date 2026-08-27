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Interview der Woche: Ulf Poschardt: „Der JF kein Interview gegeben zu haben, war ein Fehler“

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Ulf Poschardt im Gespräch
Ulf Poschardt im Gespräch
Ulf Poschardt: „Wenn das, was ich schreibe, dem entspricht, was Sie seit vierzig Jahren drucken, dann freut es mich.“ | Foto: JF
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Ulf Poschardt: „Der JF kein Interview gegeben zu haben, war ein Fehler“

Der ehemalige „Welt“-Herausgeber Ulf Poschardt rechnet in seinen Büchern „Shitbürgertum“ und „Bückbürgertum“ gnadenlos mit der Linken und dem bürgerlichen Milieu ab. Warum? Und auch mit der Rechten geht er hart ins Gericht – die sich ändern müsse, wenn sie erfolgreich sein will.

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Ulf Poschardt: „Wenn das, was ich schreibe, dem entspricht, was Sie seit vierzig Jahren drucken, dann freut es mich.“ | Foto: JF
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