Ulf Poschardt: „Der JF kein Interview gegeben zu haben, war ein Fehler“

Ulf Poschardt: „Wenn das, was ich schreibe, dem entspricht, was Sie seit vierzig Jahren drucken, dann freut es mich.“ | Foto: JF

Der ehemalige „Welt“-Herausgeber Ulf Poschardt rechnet in seinen Büchern „Shitbürgertum“ und „Bückbürgertum“ gnadenlos mit der Linken und dem bürgerlichen Milieu ab. Warum? Und auch mit der Rechten geht er hart ins Gericht – die sich ändern müsse, wenn sie erfolgreich sein will.