„Die Kunstfreiheit schützen – oder eine gesichert rechtsextreme Partei“

Der Leiter der Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit, Philipp Ruch, stand am heutigen Dienstag vor Gericht: Er hatte unter anderem die Unterschrift von AfD-Chefin Alice Weidel gefälscht. Fotos: JF / picture alliance/dpa | Elisa Schu

Weil er die Unterschrift von Alice Weidel und Tino Chrupalla fälscht, steht der Leiter des Zentrums für Politische Schönheit, Philipp Ruch, heute vor Gericht. Die Richterin nimmt Ruchs Verteidigungsrede auseinander – und spricht ihn dann trotzdem frei.