Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF aus dem Gerichtssaal: „Die Kunstfreiheit schützen – oder eine gesichert rechtsextreme Partei“

Der Leiter des Zentrums für Politische Schönheit, Philipp Ruch, stand heute wegen einer Anti-AfD-Aktion vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der Künstler wurde überraschend freigesprochen. Die AfD sei rechtsextrem.
„Die Kunstfreiheit schützen – oder eine gesichert rechtsextreme Partei“

Weil er die Unterschrift von Alice Weidel und Tino Chrupalla fälscht, steht der Leiter des Zentrums für Politische Schönheit, Philipp Ruch, heute vor Gericht. Die Richterin nimmt Ruchs Verteidigungsrede auseinander – und spricht ihn dann trotzdem frei.

Der Leiter der Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit, Philipp Ruch, stand am heutigen Dienstag vor Gericht: Er hatte unter anderem die Unterschrift von AfD-Chefin Alice Weidel gefälscht. Fotos: JF / picture alliance/dpa | Elisa Schu
