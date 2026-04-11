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Neue Meldeportale: Der Staat lädt ein zur Denunziation

Neue Meldeportale: Der Staat lädt ein zur Denunziation

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NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Archivbild): Denunziation einfach gemacht.
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Archivbild): Denunziation einfach gemacht.
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Archivbild): Melden einfach gemacht. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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Der Staat lädt ein zur Denunziation

Vor einem Jahr nahmen in NRW vier Meldestellen „gegen Diskriminierung“ die Arbeit auf. Ihre Funktionsweise lädt zum Missbrauch ein. Und eine Verbindung in den Linksextremismus wirft Fragen auf. Eine JF-Reportage.

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NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Archivbild): Melden einfach gemacht. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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