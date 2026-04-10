Nord Stream, die „Zeit“ und die mysteriöse Rolle der Bundesregierung

Blasen nach der Sprengung von Nord Stream sowie der „Zeit“-Journalist Holger Stark (links) und Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil. Woher stammen die Informationen und warum unternahm die Bundesregierung trotz Warnung nichts gegen den Anschlag? Fotos: picture alliance / abaca & /dpa | Jörg Carstensen & dpa | Moritz Frankenberg

Lange vor dem Nord Stream-Anschlag kannte die Bundesregierung detailliert die Pläne dazu. Das deckt ein neues Buch auf, das zudem der „Zeit“ vorwirft, im Sinne des Kanzleramts über die Attenäter berichtet zu haben. Wer war der geheime Informant? Welche Rolle spielt Ex-Minister Heil? Die JF hat in einer nahezu unglaublichen Geschichte nachgebohrt.