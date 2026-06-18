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„Fulda stellt sich quer“: SPD-naher Verein darf als „linksextrem“ bezeichnet werden

„Fulda stellt sich quer“: SPD-naher Verein darf als „linksextrem“ bezeichnet werden

„Fulda stellt sich quer“: SPD-naher Verein darf als „linksextrem“ bezeichnet werden

Kämpft gegen „braune Würstchen“: der Vorsitzende von „Fulda stellt sich quer“ und SPD-Politiker Andreas Goerke.
Kämpft gegen „braune Würstchen“: der Vorsitzende von „Fulda stellt sich quer“ und SPD-Politiker Andreas Goerke.
Kämpft gegen „braune Würstchen“: der Vorsitzende von „Fulda stellt sich quer“ und SPD-Politiker Andreas Goerke. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold / KI
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SPD-naher Verein darf als „linksextrem“ bezeichnet werden

In Osthessen kämpft ein Antifa-Verein gegen die AfD – mit Rückendeckung durch führende SPD-Politiker. Jetzt stellt ein Gericht fest: Es ist zulässig, ebendiesen Verein als „linksextrem“ zu bezeichnen. Die JF kennt das Urteil.

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Kämpft gegen „braune Würstchen“: der Vorsitzende von „Fulda stellt sich quer“ und SPD-Politiker Andreas Goerke. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold / KI
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