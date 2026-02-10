Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Caritas wirft Pfleger wegen Islamkritik raus

JF-Exklusiv: Caritas wirft Pfleger wegen Islamkritik raus

JF-Exklusiv: Caritas wirft Pfleger wegen Islamkritik raus

Ein Altenpfleger bekommt von der Caritas eine fristlose Kündigung. Grund sind TikTok-Videos, in denen er den Islam kritisiert und mit der AfD sympathisiert.
Ein Altenpfleger bekommt von der Caritas eine fristlose Kündigung. Grund sind TikTok-Videos, in denen er den Islam kritisiert und mit der AfD sympathisiert.
Ein Altenpfleger hilft einer gehbehinderten Frau (Symbolbild): Die Caritas hat einem Mitarbeiter in Oberfranken wegen angeblich fremdenfeindlicher Videos gekündigt. Fotos: IMAGO / Funke Foto Services / picture alliance/dpa | Daniel Karmann
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Caritas wirft Pfleger wegen Islamkritik raus

Seit 20 Jahren arbeitet er für die Caritas, dann bekommt ein Altenpfleger plötzlich die fristlose Kündigung. „Wegen meiner politischen Meinung“, sagt er. Die JUNGE FREIHEIT kennt die Hintergründe des Falls.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Altenpfleger hilft einer gehbehinderten Frau (Symbolbild): Die Caritas hat einem Mitarbeiter in Oberfranken wegen angeblich fremdenfeindlicher Videos gekündigt. Fotos: IMAGO / Funke Foto Services / picture alliance/dpa | Daniel Karmann
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles