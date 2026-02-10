Nachrichtenagentur dpa verschweigt Täterherkunft bei neuer Zug-Attacke

Anzeige

CRAILSHEIM. Auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Crailsheim ist es zu einem Angriff auf eine Zugbegleiterin gekommen. Ein Fahrgast ohne Ticket rastete am Sonntagnachmittag offenbar aus, weil ihn die Angestellte nicht damit durchkommen ließ.

Die 42jährige hatte den 21jährigen einer Kontrolle unterzogen. Weil dieser kein Ticket vorweisen konnte, stellte sie eine Fahrpreisnacherhebung aus. Dafür ließ sie sich einen Identitätsnachweis des Mannes aushändigen.

Täterherkunft ist bekannt – dpa verschweigt sie dennoch

Wenig später lauerte der Verdächtige ihr auf, bespuckte sie am Bein und versuchte, ihr mit einer Flasche in den Bauch zu schlagen. Nach der Tat flüchtete der Schwarzfahrer. Die Zugbegleiterin erstattete am Folgetag Anzeige.

Die Nachrichtenagentur dpa hatte über den Fall berichtet. In der Meldung ist von einem 21 Jahre alten Mann die Rede. Zur Herkunft des Täters fällt kein Wort. Dabei ist diese kein Geheimnis. In ihrer Polizeimeldung nennen die Stuttgarter Beamten sie klar und deutlich: Der Tatverdächtige ist pakistanischer Staatsbürger. Die Zugbegleiterin ist Mazedonierin, auch das wird verschwiegen.

Zugbegleiter stirbt nach brutaler Attacke

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein brutaler Angriff in einem Zug bei Landstuhl (Rheinland-Pfalz) für Bestürzung. Der türkischstämmige Bahnangestellte Serkan Çalar kontrollierte die Tickets in dem Regionalexpress, als ihn ein Passagier ohne gültigen Fahrschein mit Schlägen gegen den Kopf attackierte. Wenig später starb das 36jährige Opfer aus Ludwigshafen an einer Hirnblutung. Der Verdächtige ist ein 26jähriger Grieche ohne festen Wohnsitz.

Als sein Vater vom Tod seines Sohnes erfuhr, erlitt er einen Herzinfarkt und mußte im Krankenhaus behandelt werden. Serkan Çalar war Vater von zwei Kindern und plante die Hochzeit mit seiner Verlobten. Am Samstag wurde er in der Türkei bestattet. (zit)