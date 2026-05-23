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Migration als Selbstzweck: Bärbel Bas, Bundesministerin für Bevölkerungsaustausch

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Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Verehrerin der „Vielfalt“. (Themenbild)
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Verehrerin der „Vielfalt“. (Themenbild)
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Verehrerin der „Vielfalt“. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Lenny Karpe
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Bärbel Bas, Bundesministerin für Bevölkerungsaustausch

Mit ihren „Einheitsbraun“-Äußerungen sorgt SPD-Chefin Bas für verdientes Entsetzen. Ihre Verachtung gegenüber der einheimischen Bevölkerung zeigt: Sie ist rücktrittsreif. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Verehrerin der „Vielfalt“. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Lenny Karpe
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