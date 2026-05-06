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Es floss Steuergeld: Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten: Die Spur führt in den NGO-Komplex

Es floss Steuergeld: Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten: Die Spur führt in den NGO-Komplex

Es floss Steuergeld: Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten: Die Spur führt in den NGO-Komplex

Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner, der zum Opfer eines Anschlags wurde.
Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner, der zum Opfer eines Anschlags wurde.
Antisemitismusbeauftragter Büttner: „Ich bin doch nicht irre“. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten: Die Spur führt in den NGO-Komplex

Im Januar kommt es zu einem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten. Jetzt nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Tatverdächtig sind zwei junge Männer, die ihr Geld damit verdienen, die staatliche Fördermittelindustrie anzuzapfen – angeblich im Kampf für die Demokratie. Die JF kennt die Details.

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Antisemitismusbeauftragter Büttner: „Ich bin doch nicht irre“. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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