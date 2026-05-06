Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten: Die Spur führt in den NGO-Komplex

Im Januar kommt es zu einem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten. Jetzt nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Tatverdächtig sind zwei junge Männer, die ihr Geld damit verdienen, die staatliche Fördermittelindustrie anzuzapfen – angeblich im Kampf für die Demokratie. Die JF kennt die Details.