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„Sexuelle Vielfalt“, „Gleichstellung“, „Antidiskriminierung“: Sachsens anrüchiges Millionen-Grab für „queere Bildung“

„Sexuelle Vielfalt“, „Gleichstellung“, „Antidiskriminierung“: Sachsens anrüchiges Millionen-Grab für „queere Bildung“

„Sexuelle Vielfalt“, „Gleichstellung“, „Antidiskriminierung“: Sachsens anrüchiges Millionen-Grab für „queere Bildung“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Sozialministerin Petra Köpping (SPD): verjubeln Millionen Euro für „queere Bildung“.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Sozialministerin Petra Köpping (SPD): verjubeln Millionen Euro für „queere Bildung“.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Sozialministerin Petra Köpping (SPD): verschenken Millionen für „diverse“ Projekte. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres /// picture alliance / teutopress | – /// AdobeStock
JF-Plus Icon Premium „Sexuelle Vielfalt“, „Gleichstellung“, „Antidiskriminierung“
 

Sachsens anrüchiges Millionen-Grab für „queere Bildung“

Nachdem die JUNGE FREIHEIT aufdeckt, dass Kinder in Sachsen Hardcore-Sexpraktiken an Schulen zu sehen bekommen, rücken nun weitere „Bildungsprogramme“ in den Mittelpunkt. Die Kosten für den Steuerzahler sind immens – die Inhalte fragwürdig. Eine JF-Recherche.

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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Sozialministerin Petra Köpping (SPD): verschenken Millionen für „diverse“ Projekte. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres /// picture alliance / teutopress | – /// AdobeStock
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