Sachsens anrüchiges Millionen-Grab für „queere Bildung“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Sozialministerin Petra Köpping (SPD): verschenken Millionen für „diverse“ Projekte. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres /// picture alliance / teutopress | – /// AdobeStock

Nachdem die JUNGE FREIHEIT aufdeckt, dass Kinder in Sachsen Hardcore-Sexpraktiken an Schulen zu sehen bekommen, rücken nun weitere „Bildungsprogramme“ in den Mittelpunkt. Die Kosten für den Steuerzahler sind immens – die Inhalte fragwürdig. Eine JF-Recherche.