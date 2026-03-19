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Weitere linksradikale Geschäfte: Skandal um Buchhandlungspreis weitet sich aus

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Buchhandlungspreis: Steuergelder für linksextreme Buchläden: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Buchhandlungspreis: Steuergelder für linksextreme Buchläden: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Steuergelder für linksextreme Buchläden: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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Skandal um Buchhandlungspreis weitet sich aus

Der Ausschluss drei linksradikaler Buchläden vom Buchhandlungspreis ist nur die Spitze des Eisberges. Vier weitere von Weimer ausgezeichnete Geschäfte pflegen nach JF-Informationen Kontakte ins linksextreme und -terroristische Milieu. Der Kulturstaatsminister reagiert.

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Steuergelder für linksextreme Buchläden: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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