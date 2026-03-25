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JF-Exklusiv: Wolfram Weimer, eine obskure GmbH und das Ministergesetz

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Wolfram Weimer bleibt alleiniger Geschäftsführer seiner obskuren GmbH, ändert aber jetzt den Geschäftszweck so, dass er mit dem Ministergesetz konform geht.
Wolfram Weimer bleibt alleiniger Geschäftsführer seiner obskuren GmbH, ändert aber jetzt den Geschäftszweck so, dass er mit dem Ministergesetz konform geht.
Wolfram Weimer bleibt alleiniger Geschäftsführer seiner obskuren GmbH, ändert aber jetzt den Geschäftszweck so, dass er mit dem Ministergesetz konform geht. Foto: picture alliance / dts-Agentur & JF
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Wolfram Weimer, eine obskure GmbH und das Ministergesetz

Acht Monate nach Amtsübernahme ist Staatsminister Weimer weiter Geschäftsführer einer GmbH. Dann ändert er hektisch den Gesellschaftsvertrag, um nicht gegen das Ministergesetz zu verstoßen. Das wirft Fragen auf, doch die Bundesregierung antwortet nicht. Nun erwägt die AfD, vors Verfassungsgericht zu ziehen.

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Wolfram Weimer bleibt alleiniger Geschäftsführer seiner obskuren GmbH, ändert aber jetzt den Geschäftszweck so, dass er mit dem Ministergesetz konform geht. Foto: picture alliance / dts-Agentur & JF
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