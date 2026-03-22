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Kulturpolitik: Zu Besuch bei linksextremen Buchläden

Kulturpolitik: Zu Besuch bei linksextremen Buchläden

Kulturpolitik: Zu Besuch bei linksextremen Buchläden

Das Bild zeigt einen linken Buchladen in Berlin. Linke Buchläden sind weitverbreitet in Deutschland.
Das Bild zeigt einen linken Buchladen in Berlin. Linke Buchläden sind weitverbreitet in Deutschland.
Der „Buchladen zur schwankenden Weltkugel“ in Berlin: Sozialismus-Romantik im wohlhabenden Stadtviertel. Foto: JF
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Zu Besuch bei linksextremen Buchläden

Wie radikal dürfen Buchläden sein, die Fördergelder bekommen? Aktuell tobt ein Streit um drei linke Geschäfte, die in Ungnade gefallen sind. Die JUNGE FREIHEIT schaut sie sich genauer an.

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Der „Buchladen zur schwankenden Weltkugel“ in Berlin: Sozialismus-Romantik im wohlhabenden Stadtviertel. Foto: JF
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