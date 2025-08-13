SPD-Hakenkreuz-Politiker kommt straffrei davon

Hakenkreuzkritzler Daniel Born in seiner Rolle als Landtagsvizepräsident von Baden-Württemberg: keine Ermittlungen gegen den Sozialdemokraten. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Der Vizepräsident des Landtags in Baden-Württemberg schmiert bei einer Abstimmung ein Hakenkreuz neben den Namen eines AfD-Politikers. Doch juristische Folgen hat das für den SPD-Politiker nicht, wie die JF exklusiv erfuhr.