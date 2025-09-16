Ramelow verlangt Solidarität mit Hayali und Theveßen

Anzeige

BERLIN. Der Linken-Politiker und Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow hat sich im Streit um die Hetze und Falschaussagen über den ermordeten US-Debattierer Charlie Kirk auf die Seite der kritisierten ZDF-Journalisten Dunja Hayali und Elmar Theveßen gestellt.

Auf X schrieb der frühere Ministerpräsident Thüringens: „Solidarität mit Dunja Hayali und Elmar Theveßen! Einfach nur noch Irre (sic!), was da passiert.“ Die beiden hatten den Zorn der US-Regierung auf sich gezogen. Theveßen hatte wahrheitswidrig behauptet, Kirk habe die Steinigung von Homosexuellen gefordert. Das hatte das ZDF auf JF-Anfrage bereits zurückgenommen.

Fast gleichzeitig warf er dem jüdischen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miller vor, „aus der Ideologie des Dritten Reiches“ zu kommen.

Ramelow nennt Kritik an Hayali und Theveßen „Haß und Hetze“

Hayali hatte Kirk in ihrer Anmoderation zu dem Beitrag über dessen Ermordung „abscheuliche sexistische, rassistische und menschenfeindliche Aussagen“ unterstellt. Später behauptete sie, deswegen kritische E-Mails und Morddrohungen erhalten zu haben und kündigte an, ob der Belastung nun eine Pause von ihrer Arbeit zu brauchen.

Ramelow nannte die Reaktion auf die Äußerungen der ZDF-Journalisten nun „Haß und Hetze“ und sprach von „unsozialen Medien und Unverantwortlichen (sic!) Politikern“. Trumps Sondergesandter, der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte daraufhin den Visums-Entzug für Theveßen gefordert (die JF berichtete). US-Vizeaußenminister Christoph Landau setzte eine Art Siegel unter den Beitrag mit dem spanischen Begriff „El Quitavisas“ (deutsch: der Visa-Entzieher).

Solidarität mit Dunja Hayali und Elmar Theveßen! Einfach nur noch Irre, was da passiert. Hass und Hetze als Merkmal von unsozialen Medien und Unverantwortlichen Politikern. Richard Grenell fordert Visa-Entzug für Elmar Theveßen – wie wäre es mit einem

Einreiseverbot für Grenell? https://t.co/aYTRE3WwsT — Bodo Ramelow (@bodoramelow) September 14, 2025

US-Regierung entsetzt über Jubel zu Kirk-Mord

Landau hatte sein Entsetzen darüber zum Ausdruck gebracht, daß ausländische Nutzer den Mord an Kirk bejubelten. Er habe die Konsulate angewiesen, „entsprechende Maßnahmen“ dagegen zu ergreifen. Das „El Quitavisas“ setzte er auch unter den Post eines Nutzers mit dem Video von Dunja Hayalis Anmoderation.

Ramelow, der Thüringen die letzten fünf Jahre mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung unter Duldung der CDU regiert hatte, entgegnete nun: „Wie wäre es mit einem Einreiseverbot für Grenell?“ (fh)