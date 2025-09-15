Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Fake-News im ZDF: Theveßen und Hayali denken, sie können sich alles erlauben. Das ist vorbei

Fake-News im ZDF: Theveßen und Hayali denken, sie können sich alles erlauben. Das ist vorbei

Fake-News im ZDF: Theveßen und Hayali denken, sie können sich alles erlauben. Das ist vorbei

Blamierte ZDF-Meinungsmacher: „heute-Journal“-Moderatorin Dunja Hayali und US-Korrespondent Elmar Theveßen.
Blamierte ZDF-Meinungsmacher: „heute-Journal“-Moderatorin Dunja Hayali und US-Korrespondent Elmar Theveßen.
Blamierte ZDF-Meinungsmacher: „heute-Journal“-Moderatorin Dunja Hayali und US-Korrespondent Elmar Theveßen. Fotos: picture alliance/dpa | Hannes P Albert & IMAGO / teutopress
JF-Plus Icon Premium Fake-News im ZDF
 

Theveßen und Hayali denken, sie können sich alles erlauben. Das ist vorbei

Wie selbstverständlich verbreiten ÖRR-Journalisten Lügen und Hetze. Doch im Fall Charlie Kirk legen sich Theveßen und Hayali mit den Falschen an. Die Reaktion der USA öffnet manchem die Augen über einen Journalismus, der zur Propaganda verkommen ist.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Blamierte ZDF-Meinungsmacher: „heute-Journal“-Moderatorin Dunja Hayali und US-Korrespondent Elmar Theveßen. Fotos: picture alliance/dpa | Hannes P Albert & IMAGO / teutopress
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement