Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Buchrezension: Charlie Kirks Vermächtnis

Buchrezension: Charlie Kirks Vermächtnis

Buchrezension: Charlie Kirks Vermächtnis

Charlie Kirk trägt Anzug und Krawatte und streckt einen Finger in die Luft.
Charlie Kirk trägt Anzug und Krawatte und streckt einen Finger in die Luft.
Charlie Kirk hat mit seinem Text über den Sabbat ein letztes Erbe hinterlasssen. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium Buchrezension
 

Charlie Kirks Vermächtnis

Vor seiner Ermordung schrieb Charlie Kirk noch ein letztes Buch: In „Stop. In the Name of God“ stellte er den christlichen Glauben ins Zentrum seiner Botschaft. Der Mensch finde nur dann zu sich selbst, wenn er Gottes Ordnung annimmt – sichtbar im Sabbat als Zeichen von Freiheit und Bindung zugleich.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Charlie Kirk hat mit seinem Text über den Sabbat ein letztes Erbe hinterlasssen. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles