Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Beerdigung des Mord-Opfers: Nun hat Liana ihre letzte Ruhe gefunden

Beerdigung des Mord-Opfers: Nun hat Liana ihre letzte Ruhe gefunden

Beerdigung des Mord-Opfers: Nun hat Liana ihre letzte Ruhe gefunden

Liana K. wurde mit 16 Jahren von einem Iraker aus dem Leben gerissen. Ihr frisches Grab schmücken Kränze und Blumen.
Liana K. wurde mit 16 Jahren von einem Iraker aus dem Leben gerissen. Ihr frisches Grab schmücken Kränze und Blumen.
Liana K. wurde mit 16 Jahren von einem Iraker aus dem Leben gerissen. Ihr frisches Grab schmücken Kränze und Blumen. Fotos: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter & JF
Beerdigung des Mord-Opfers
 

Nun hat Liana ihre letzte Ruhe gefunden

Im Beisein von rund 400 Trauergästen ist Liana K. am Donnerstag beerdigt worden. Das Mädchen, das ein Iraker vor einen Zug gestoßen hatte, wurde nur 16 Jahre alt. Die JF war bei der Trauerfeier dabei.
Anzeige

junge Autoren, Jungautoren, Wettbewerb, Journalisten

HEILIGENSTADT. 11 Uhr, die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof von Heiligenstadt. Die Glocken läuten. Es ist ein schwerer Gang für die Mutter, den Vater und die Brüder. Sie nehmen Abschied von Liana K. Vierhundert Trauergäste, Gemeindemitglieder, Schulkameraden und Nachbarn wollen der Familie in diesen schweren Stunden Beistand leisten, sie begleiten.

Zu der Trauerfeier kommen auch Markus Janitzki (CDU), der Bürgermeister von Geisleden, wo Lianas Familie nach ihrer Flucht aus Mariupol ein erstes Zuhause fand, und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, an dessen Bürgerbüro sich die Familie nach Lianas Tod mit der Bitte um Unterstützung gewandt hatte. Der Tod des jungen Mädchens hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.


Liana K., die strebsame Ukrainerin, wurde nur 16 Jahre alt. Die Familie und die Trauergemeinde gehen in die Aufbahrungshalle. Drinnen erklingen ukrainische Trauergesänge, der Gottesdienst wird ukrainisch-orthodox gefeiert. Eingerahmt von weißen und blaßrosa Rosen, die zu einem Herz gebunden sind, steht die schwarze Urne auf einem Sockel. Ihm zu Füßen liegen Margariten, Sonnenblumen und Schleierkraut. Letzte Grüße für ein Kind, das doch noch so viele Träume hatte. Abschied von dem Mädchen, das einem feigen hinterhältigen Anschlag zum Opfer fiel.

Lianas Mörder sitzt nicht im Gefängnis

Rückblick: Liana war am 11. August auf dem Bahnhof Friedland vor einen mit rund 100 Stundenkilometer heranrasenden Güterzug gestoßen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein Iraker. Der 31jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt wegen vorsätzlichen Totschlags (die JF berichtete).

Doch der abgelehnte Asylbewerber ist nicht in Haft, sondern in der Psychiatrie. Sicher ist, daß seit März gegen ihn eine Abschiebeanordnung nach Litauen vorlag. Noch im Juli hatte ein Gericht einen Antrag auf Abschiebehaft abgewiesen. Hätte dessen Zulassung Lianas Leben gerettet?

Es sind diese Fragen, die die Trauergäste am Donnerstag auf der Beerdigung auch besprochen haben. Wer sie nicht hört, sind die Landrätin Dr. Marion Frant (CDU) und der Bürgermeister von Heiligenstadt, Thomas Spielmann (BI). Beide hielten es nicht für nötig, Liana die letzte Ehre zu erweisen.

Liana K. wurde mit 16 Jahren von einem Iraker aus dem Leben gerissen. Ihr frisches Grab schmücken Kränze und Blumen. Fotos: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter & JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement