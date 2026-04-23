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Baden-Württemberg: Grüne Landtagspräsidentin hat Angst vor 15jähriger Influencerin

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Baden-Württemberg: Grüne Landtagspräsidentin hat Angst vor 15jähriger Influencerin

Warnt die AfD per Brief vor einer minderjährigen Influencerin: Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen), Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Warnt die AfD per Brief vor einer minderjährigen Influencerin: Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen), Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Warnt die AfD per Brief vor einer minderjährigen Influencerin: Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen), Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
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Grüne Landtagspräsidentin hat Angst vor 15jähriger Influencerin

Der „Girls’ Day“ der AfD im baden-württembergischen Landtag sorgt für Aufsehen. Auslöser ist eine minderjährige Influencerin, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das Drohschreiben der Parlamentspräsidentin liegt der JF vor.

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Warnt die AfD per Brief vor einer minderjährigen Influencerin: Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen), Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
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