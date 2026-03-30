Staatsanwaltschaft ermittelt gegen „Achse des Guten“– wegen SPD-Zitat

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BERLIN. Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Bayern ermitteln wegen des Verdachts der „Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen“ gegen den konservativen Internetblog Achse des Guten. Anlass ist ein zwei Jahre alter Artikel, in dem ein Autor des Blogs darüber referiert, dass auch die Sozialdemokraten in der Weimarer Republik die Parole „Alles für Deutschland“ verwendeten, wie die Redaktion des Portals mitteilte.

Der im Mai 2024 veröffentlichte Text „Auch Sozialdemokraten riefen ‘Alles für Deutschland’“ bildet dabei einen Artikel der SPD-nahen Zeitung Das Reichsbanner aus dem Jahr 1931 ab, in dem die Parole verwendet wurde. Nach Darstellung der Redaktion meldete offenbar jemand den Artikel der Meldestelle „Hessen Gegen Hetze“ bei der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, einer Abteilung des Bundeskriminalamts. Die soll die Angelegenheit an das Bayerische Landeskriminalamt weitergeleitet haben.

2024 wurde Höcke verurteilt

Die Darstellung verfassungsfeindlicher Kennzeichen ist im deutschen Recht ausdrücklich nicht strafbar, wenn sie der „staatsbürgerlichen Aufklärung“ oder der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. Wieso die deutsche Justiz den Fall dennoch verfolgt, ist unklar. Nach Aussage der Redaktion hätten die Behörden bislang nur unvollständig auf Fragen geantwortet. Es sei lediglich bestätigt worden, dass es Ermittlungen gebe und mittlerweile die Staatsanwaltschaft Augsburg den Fall übernommen habe.

2024 war der AfD-Politiker Björn Höcke zweimal zu Geldstrafen verurteilt worden, da er den Ausruf bei öffentlichen Reden verwendet hatte oder nach Ansicht des Gerichts sein Publikum dazu animiert hatte (JF berichtete). Der Ausruf gilt als Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation, da er während der Zeit des Nationalsozialismus von der SA genutzt worden war. In den 1930er Jahren hatten jedoch auch die SPD sowie die konservativ-demokratische Zentrumspartei die Parole genutzt.

Der Blog Achse des Guten wurde 2004 vom ehemaligen Spiegel-Journalisten Henryk M. Broder und dem ehemaligen Stern-Journalisten Dirk Maxeiner ins Leben gerufen. Er wird als liberalkonservativ eingeordnet. (lb)