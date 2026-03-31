Polizeibekannter Syrer schlägt und beraubt 86jährige

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SALZBURG. Ein mehrfach vorbestrafter Syrer ist in Salzburg angeklagt, weil er im Februar innerhalb weniger Tage zwei Verbrechen verübt haben soll. Zunächst verfolgte er eine 86jährige Frau bis zu ihrer Haustür, schlug sie und raubte sie aus, wie die Kronen-Zeitung berichtet. Drei Tage später stahl er in einem Supermarkt.

Am 21. Februar soll der 23jährige eine Seniorin am Salzburger Hauptbahnhof beobachtet haben und ihr anschließend in einen öffentlichen Bus gefolgt sein. Als sie schließlich ausstieg, stellte er ihr bis zur Haustür nach, schlug ihr auf den Kopf und entriss ihre Tasche.

Syrer bei Kriminalität in Österreich überrepräsentiert

Nur drei Tage später stahl er in einem Supermarkt zwei Brötchen und eine Limonade, beides verspeiste er noch an Ort und Stelle. Die Salzburger Staatsanwaltschaft wirft ihm nun Raub und Entfremdung vor. Letzterer Tatbestand entspricht etwa dem, was in Deutschland als Mundraub bezeichnet wird.

Im Jahr 2024 wurden von der österreichischen Polizei fast 12.000 syrische Tatverdächtige registriert. Das entspricht 3,5 Prozent aller knapp 336.000 registrierten Tatverdächtigen. Syrer machen dabei nur einen Prozent der 9,2 Millionen Einwohner Österreichs aus. (lb)