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Richterliche Milde gegen Terroristen: Der Linksstaat delegitimiert sich selbst

Richterliche Milde gegen Terroristen: Der Linksstaat delegitimiert sich selbst

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Teilnehmer einer linksextremen Demonstration mit Transparenten, u.a. mit einem Transparent "Free all Antifas". Anlass ist die Verurteilung der Linksextremstin Lina E. vor dem sächsischen Oberlandesgericht wegen Angrifffen auf Rechtsextreme.
Teilnehmer einer linksextremen Demonstration mit Transparenten, u.a. mit einem Transparent "Free all Antifas". Anlass ist die Verurteilung der Linksextremstin Lina E. vor dem sächsischen Oberlandesgericht wegen Angrifffen auf Rechtsextreme.
Eine linksextreme Solidaritäts-Demonstration für Lina E.: Die Justiz ist gnädig gegenüber gewalttätigen Antifaschisten. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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Der Linksstaat delegitimiert sich selbst

Lina E. könnte vorzeitig freikommen, wenn der Generalbundesanwalt mit seiner Beschwerde scheitert. Schwerverbrecher werden hierzulande mit Samthandschuhen angefasst – solange sie links sind. Ein Kommentar.

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Eine linksextreme Solidaritäts-Demonstration für Lina E.: Die Justiz ist gnädig gegenüber gewalttätigen Antifaschisten. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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