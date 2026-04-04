Iraker (13) prügelt Leipziger Busfahrer ins Koma

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LEIPZIG. In Leipzig hat ein 13jähriger Iraker einen Busfahrer ins Koma geprügelt. Der 62jährige Fahrer forderte zuvor in einem Bus der Linie 90 eine Gruppe Jugendlicher auf, leiser zu sein. Laut Polizei kam es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Minderjährige soll dem Busfahrer dabei mindestens drei Kopfstöße versetzt haben. Der Mann brach blutend zusammen.

Im Krankenhaus wurde ein Schlaganfall festgestellt, der eine Notoperation erforderlich machte. Seither liegt der 62jährige im Koma. Ob die Kopfstöße den Schlaganfall direkt ausgelöst haben oder nur begünstigten, ist laut Berichten Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatte der Fahrer keine entsprechenden Symptome gezeigt.

Iraker gilt als Intensivtäter

Der tatverdächtige Iraker konnte nach kurzer Flucht schnell identifiziert werden. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm jedoch nicht. Er ist nicht strafmündig. Stattdessen liegt die Zuständigkeit bei den Jugendämtern.

Maßnahmen wie eine Heimunterbringung gelten als rechtlich schwierig und sind in der Praxis selten durchsetzbar. Der 13jährige gilt als Intensivtäter und ist den Behörden bereits bekannt. (rr)