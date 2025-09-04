Anzeige
Sitzung im Landtag: Fall Liana: Die Gewaltakte des Irakers wird dicker und dicker

Es wurden auch Fragen nach dem tatverdächtigen Iraker gestellt: Großem Andrang bei der Sitzung zur Unterrichtung im Fall der getöteten Liana.
Großem Andrang bei der Sitzung zur Unterrichtung im Fall der getöteten Liana. Foto: Vollradt
Fall Liana: Die Gewaltakte des Irakers wird dicker und dicker

Während Niedersachsens Innenministerin durch Abwesenheit glänzt, offenbart sich in der Ausschußsitzung das ganze Behördenversagen im Fall der getöteten Liana. Der tatverdächtige Iraker war nicht erst am Tattag durch Gewalt aufgefallen. Der Kampf um die politische Deutung der Vorgänge ist entbrannt. Aus Hannover berichtet Christian Vollradt.

