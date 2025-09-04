Fall Liana: Die Gewaltakte des Irakers wird dicker und dicker

Während Niedersachsens Innenministerin durch Abwesenheit glänzt, offenbart sich in der Ausschußsitzung das ganze Behördenversagen im Fall der getöteten Liana. Der tatverdächtige Iraker war nicht erst am Tattag durch Gewalt aufgefallen. Der Kampf um die politische Deutung der Vorgänge ist entbrannt. Aus Hannover berichtet Christian Vollradt.