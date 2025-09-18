Anzeige
JF-Interview mit dem Bruder des Premiers: Ist die Umsiedlung der Palästinenser etwa keine extreme Idee, Herr Netanjahu?

Iddo Netanjahu, Bruder des israelischen Premierministers
„Die politische Linke hat an Boden verloren“: Iddo Netanjahu. Foto: privat
Ist die Umsiedlung der Palästinenser etwa keine extreme Idee, Herr Netanjahu?

Iddo Netanjahu ist rechter Denker und Bruder des israelischen Premierministers. Mit der JF sprach er darüber, warum „Bibi“ international ein Feindbild ist, was den Premier von anderen israelischen Rechten unterscheidet und wie er auf die Zukunft des Westens blickt.

