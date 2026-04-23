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Handeln statt leere Versprechen: Wie andere Länder auf die hohen Spritpreise reagieren

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Tankstelle hinter der Grenze zu Tschechien: Prag geht besser mit der Spritpreiskrise um.
Tankstelle hinter der Grenze zu Tschechien: Prag geht besser mit der Spritpreiskrise um.
Tankstelle hinter der Grenze zu Tschechien: Prag geht besser mit der Spritpreiskrise um. Foto: picture alliance/dpa | Pia Bayer
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Wie andere Länder auf die hohen Spritpreise reagieren

Der Irankrieg hat die Spritpreise in die Höhe getrieben. Während die Bundesregierung mit einem Flickenteppich aus Preislimits, Tankrabatten und Übergewinnsteuer reagiert, setzt Tschechien auf nachhaltige Maßnahmen.

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Tankstelle hinter der Grenze zu Tschechien: Prag geht besser mit der Spritpreiskrise um. Foto: picture alliance/dpa | Pia Bayer
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